Idosa de 81 anos é agredida após reclamar de som alto de festa

Uma idosa de 81 anos foi agredida e precisou passar por atendimento médico, incluindo exames tomográficos e oftalmológicos, na noite do último sábado (20), após ela e sua filha reclamarem de uma festa em residência próxima, no bairro Nova Marília, zona Sul da cidade.

A vítima é moradora da rua Manoel Mattias e disse no plantão policial, na manhã deste domingo (21), que por volta das 19h do dia anterior, junto com sua filha, foi até a casa de uma vizinha chamada Andressa.

A filha da idosa teria pedido para que a vizinha abaixasse o som e retirasse o carro da frente de sua garagem.

Andressa teria reagido mal, segundo relato da vítima. A acusada teria começado a ofender as vítimas, empurrado a filha e agredido a idosa.

A mulher de 81 anos foi socorrida ao Pronto Atendimento da zona Sul e depois encaminhada ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília (HC/Famema), onde passou por exames.

O caso foi registrado como lesão corporal e será investigado pela Polícia Civil.