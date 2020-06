IRAPURU: Após mobilização popular, projeto de aumento de salários de prefeito, vice e vereadores é rejeitado

Após uma ampla mobilização popular realizada por um grupo de pessoas de Irapuru, a Câmara Municipal rejeitou na noite da última quinta-feira (18), o aumento de salários do prefeito, viceprefeito, secretários, presidente do legislativo e vereadores.

O projeto que elevava os salários dos parlamentares e agentes políticos foi alvo de vários questionamentos, críticas e indignação por pessoas de diversos segmentos da cidade.

Tal fato resultou inclusive na realização de um abaixo assinado que coletou assinaturas e que foi feito por populares com o intuito de sensibilizar o presidente da Câmara, Almir Costa e demais vereadores para que votassem contra o projeto que passaria à vigorar à partir de 1º de janeiro de 2021 com um gasto significativo para os cofres públicos de Irapuru.

Segundo o projeto que teve oito votos contrários, sendo unanimidade entre os vereadores, se aprovado, o salário do prefeito passaria de R$ 14.751,21 para R$ 17.000,00, (um aumento de 15,25%), do vice-prefeito de R$ 3.929,72 para R$ 4.200,00; o salário dos secretários municipais acompanharia o mesmo aumento dos vereadores e o do presidente da Câmara passaria de R$ 3.929,72 também para R$ 4.200,00.

Os vereadores se sensibilizaram com a reclamação da população e na votação durante a sessão da Câmara Municipal na última quinta-feira (18), o Projeto foi rejeitado por unanimidade.