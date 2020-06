Pessoas que se recuperaram da Covid-19 podem sofrer nova infecção, diz pesquisa

Segundo um estudo divulgado pelo jornal The New York Times, três meses após contrair a Covid-19, já é possível que um indivíduo seja contaminado novamente, pois os anticorpos do organismo do paciente já não reconhecem mais o vírus. Casos menos graves são ainda mais passíveis de uma segunda contaminação.

A pesquisa, que foi publicada na revista Nature Medicine nesta quinta-feira (18), envolveu a análise de 74 pacientes. Os resultados preliminares indicarem que o sistema imunológico do corpo humano não é capaz de criar resistência contra o SARS-CoV-2. Dessa forma, os cientistas salientaram “a necessidade de apoiar o prolongamento de intervenções em saúde pública, incluindo distanciamento social, higiene, isolamento de grupos de alto risco e testes em massa”

A resposta mais esperado do corpo humano é que ele crie resistência, através do registro do agente causador da doença. No entanto, o pesquisador Daniel Dourado, do Centro de Estudos e Pesquisas de Direito Sanitário da Universidade de São Paulo, relatou em entrevista à Revista Saúde Abril, que algumas pesquisas já alertavam para o risco de uma segunda contaminação. De acordo com o estudioso da área, o corpo cria uma reação, mas não há evidências de que esta reação elimina o vírus em uma segunda tentativa de invasão.

Para que a pesquisa publicada pela Nature Medicine ganhe mais respaldo científico, será preciso fazer uma pesquisa mais ampla, com mais voluntários.