SALMOURÃO: Prefeitura inicia obras de restauração da piscina e reforma no Centro de Lazer do Trabalhador

A Prefeitura de Salmourão iniciou na semana passada, os serviços de restauração da piscina pública municipal e também a reforma no Centro de Lazer do Trabalhador, que passará por uma série de melhorias e receberá investimentos na ordem de aproximadamente R$ 80 mil. Durante a tarde do último sábado (13), o prefeito Ailson José de Almeida esteve visitando o local e pode conferir o início dos serviços.

Os recursos financeiros utilizados para realizar as reformas foram destinados ao município através de emenda parlamentar do deputado federal Vanderlei Macris, onde além do prefeito Ailson, atuou também o vereador Wesley Barbosa.

Dentre os serviços que serão executados estão a reforma completa da piscina, com a restauração do fundo e paredes, reformulação das instalações elétricas e hidráulicas, instalação de dispositivos de segurança e também mudanças na estrutura que realiza o tratamento, além de renovação e escoamento da água.

O prefeito Ailson agradece ao deputado federal Vanderlei Macris pela destinação dos recursos ressaltando ainda o trabalho do vereador Wesley Barbosa para a execução da obra, e espera que em poucos dias, seja iniciada a segunda etapa das reformas.

Com isso, Ailson, seu vice Marquinhos, e toda administração seguem firmes no compromisso de sempre atuar em prol do esporte e do lazer no município.