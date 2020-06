Vacas e cavalos viram fábricas de anticorpos contra novo coronavírus

As vacas da SAB receberam cromossomos do sistema imune humano, segundo a empresa. Quando entram em contato com um invasor, como um vírus, por exemplo, elas produzem anticorpos policlonais humanos em vez de bovinos. Cada vaca pode produzir cerca de 45 litros de plasma por mês, de acordo com a companhia.

“Passamos quase duas décadas desenvolvendo uma tecnologia que aproveita a resposta humana à doença para gerar imunoterapias direcionadas e de alta potência em larga escala, sem o uso de soro humano”, afirma Eddie J. Sullivan, cofundador e presidente da SAB.

De acordo com a empresa, testes clínicos com o produto devem começar nos próximos meses.

Para a bióloga Ana Maria Moro, diretora do Laboratório de Biofármacos do Instituto Butantan, os anticorpos produzidos pelas vacas da SAB não são totalmente humanos porque ainda carregam traços dos animais, como uma pequena porção de açúcares das células onde são produzidos.

“É mais um tratamento possível que entra na corrida”, diz a cientista. “Usar os anticorpos desses animais pode ser válido, mas ainda precisamos aguardar os resultados dos experimentos e a definição da questão regulatória”, completa.

Há ainda uma série de anticorpos monoclonais em desenvolvimento, lembra Ana Maria. Os monoclonais são cópias de uma única proteína protetora que comprovadamente pode neutralizar o invasor. O método é considerado mais preciso, mas ainda deve levar algum tempo até estar disponível.

No Brasil, o Instituto Vital Brazil, ligado ao governo do estado do Rio de Janeiro, conduz um estudo que usa cavalos para produção do soro que contém anticorpos policlonais do novo coronavírus para tratar pacientes da Covid-19.

No método, cavalos recebem um pedaço do Sars-Cov-2 que não causa a doença nos animais, mas ativa o organismo dos bichos para a produção dos anticorpos. “É como vacinar os animais”, explica Adilson Stolet, presidente do instituto.