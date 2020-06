Acidente entre carreta e caminhão na SP-294

Caminhão e carreta se envolveram em uma colisão na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), altura do município de Iacri, na manhã deste sábado, dia 20. O acidente aconteceu na altura na altura do quilômetro 550 mais 300 metros, próximo do trevo de acesso a Vicinal Iacri – Bastos, e nenhum dos motoristas sofreu ferimentos.

Segundo informações, por volta das 07h15, o motorista do caminhão realizava conversão para adentrar em uma lanchonete nas proximidades e aconteceu a colisão com a carreta, que transitava no mesmo sentido de direção. Os veículos ficaram imobilizados sobre a via, e o trânsito teve de ser desviado para o acostamento.