Colisão entre ônibus de trabalhadores rurais e caminhão deixa 10 feridos

Um ônibus com trabalhadores rurais bateu na traseira de um caminhão na manhã desta segunda-feira (22) na Rodovia Leonor Mendes de Barros (SP-333), entre Cafelândia e Pongaí (SP).

De acordo com informações da Polícia Rodoviária de Lins, o acidente aconteceu no km 249+ 500 metros, em Cafelândia. Dez pessoas foram socorridas com ferimentos, de acordo com os dois hospitais para onde os feridos foram levados.

Duas delas, o motorista e uma passageira que estava no banco da frente, ficaram presas às ferragens e tiveram ferimentos considerados mais graves. Outras oito tiveram ferimentos leves.

Todas as vítimas foram levadas pelas equipes da concessionária e ambulâncias municipais para Santa Casa de Cafelândia.

Das oito pessoas com ferimentos leves, cinco receberam alta ainda na parte da manhã e três permaneceram em observação. No fim da tarde, estas três também receberam alta.

As duas vítimas mais graves foram transferidas para a Santa Casa de Lins. No fim da tarde, uma delas recebeu alta e outra passou por uma cirurgia e continua internada.

Havia 40 pessoas no ônibus, os outros 30 trabalhadores não ficaram feridos. O motorista do caminhão também não se feriu.

O fluxo na rodovia funcionou em sistema Pare e Siga durante o atendimento das vítimas, mas já foi liberado. Uma das faixas permaneceu interditada para o trabalho da perícia, mas o trecho também já foi liberado.