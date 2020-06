Covid-19: cura que pode vir da natureza

Para ajudar no combate à covid-19, uma equipe de pesquisadores da Universidade de Brasília (UnB) procura identificar plantas do Cerrado e da Amazônia que possam ser utilizadas na produção de remédios para tratar ou prevenir a doença.

A pesquisa utiliza o mesmo método que já era adotado em estudos do tipo no combate ao HIV, e já foi aprovada pela universidade. Resta ainda obter investimento para que possa ser executada.

Quem explica como funciona a busca é o coordenador da pesquisa e professor de microbiologia da UnB, Luís Kanzaki. “Nós vamos até a floresta coletar as plantas junto com uma equipe que as identifica. E, conforme a indicação das populações que tradicionalmente as utilizam, extraímos a folha, a raiz ou a casca a depender do que for mais indicado”.

Depois de recolhida, a amostra é levada ao laboratório, onde é prensada e desidratada, e então transformada em pó.