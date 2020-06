MARIÁPOLIS: Prefeitura, Sindicato Rural e Senar promovem cursos em Mariápolis

Através da parceria entre a Prefeitura de Mariápolis, o Sindicato Rural de Adamantina e o Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) foi realizado cursos no município. De acordo com as informações, foram dois cursos: de Segurança em Máquinas e Implementos Agrícolas e Operação e Manutenção de Tratores Agrícolas, ocorridos nos meses de maio e junho.

Para a realização dos cursos, foram cumpridos todos os requisitos de proteção exigidos pelo Senar e demais órgãos governamentais. Os cursos tiveram 100% de participação e aproveitamento.

A prefeitura disponibilizou local para as aulas práticas e teóricas dos cursos.

Ao término, o prefeito Val Dantas esteve presente e parabenizou todos os participantes. Agradeceu ainda os professores dos cursos, Sindicato Rural de Adamantina e o Senar pela parceria no município.