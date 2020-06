Motorista morre após passar mal ao volante de caminhão e veículo atinge parede de empresa

Um caminhoneiro de 76 anos de idade, morreu após passar mal no centro de Iacri, por volta das 14 horas desta segunda-feira, dia 22. O caminhão que o motorista conduzia acabou colidindo contra o prédio de uma loja de materiais de construção localizada na entrada da cidade.

Segundo informações, o idoso conduzia o caminhão, placas de Parapuã, com uma carga de café e, antes do cruzamento com a Rua Bandeirantes para pegar a via de acesso para o trevo principal, passou mal e o veículo chocou-se contra a parede da loja de materiais para construção.

O motorista foi socorrido pela ambulância, já com parada cardiorrespiratória para o Pronto Atendimento, a equipe médica fez o procedimento de reanimação cardiorrespiratória, mais sem sucesso, vindo a óbito em seguida.