FLÓRIDA: Vereador denuncia à Promotoria de Justiça demora da Sabesp em solucionar poço de água no meio de avenida

Em sessão da Câmara Municipal de Flórida Paulista, o vereador Sidnei Gazola apresentou requerimento solicitando para que seja oficiado ao promotor de Justiça da comarca de Flórida Paulista, dr. Samuel Camacho Castanheira, para que tome as providências que julgar necessário referente a existência de um poço para o abastecimento de água de propriedade da Sabesp localizado sobre a via da avenida Circular, no trecho entre o Residencial Hollywood I à avenida Augusta Gava Garbeloto nesta cidade.

Ressaltou o vereador que a Sabesp possui um poço de coleta para abastecimento de água em cima da via da avenida Circular, sendo que no referido trecho a avenida está sem utilização, ou seja, fechado para o tráfego de veículos, porém, com a implantação e construção de moradias no Residencial Hollywood I, se faz necessária a abertura da avenida Circular no referido trecho, pois dezenas de famílias que residem no residencial terão facilidade de chegar até o centro da cidade.

O vereador destacou ainda que apresentou requerimento à Sabesp em maio de 2017, portanto há três anos, e a empresa concessionária de água até o momento não tomou nenhuma providência, gerando transtorno aos moradores e prejudicando o crescimento daquela parte da cidade, uma vez que o quarteirão não tem acesso.

“É inaceitável que a Sabesp tenha um poço no meio da via, portanto, agora terá que tomar providências urgentes, uma vez que a Prefeitura não pode abrir a via que faz parte do mapa da cidade e mesmo após pedido da Câmara Municipal, a empresa não demonstrou interesse em resolver a situação”, lamentou o vereador.