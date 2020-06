Polícia Militar apreende motos que faziam manobras perigosas

Cinco motos foram apreendidas após seus condutores serem flagrados fazendo manobras perigosas na BAS-122, na Seção Cascata, área rural do município de Bastos, na tarde deste domingo, dia 21. O flagrante aconteceu durante a Operação Pancadão – Racha de Motos, desenvolvida por cinco equipes da Polícia Militar de Bastos.

Os policiais militares receberam denuncia que jovens estavam utilizando a vicinal para realização de manobras perigosas, expondo a integridade física dos mesmos e de terceiros. As equipes do Pelotão de Polícia Militar de Bastos realizou operação pelo local, por volta das 17 horas, e fez as apreensões das motos.

As motos foram conduzidas para o pátio do Detran de Tupã e a ocorrência será apresentada na Delegacia de Polícia Cívil de Bastos para as providências cabíveis.

Participaram da operação as equipes: I-09242 – Operação Delegada com o 1° sargento V. Dias e cabo Sanches; I-09250 – CGP de Bastos com o 1° sargento Henrique e cabo Polato; I-09223 – cabo Miranda e soldado Rodrigo; I-09227 – Operação Delegada com o cabo Padovezzi e soldado Nogueira.