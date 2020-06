Ministro diz que Brasil pode assinar acordo para produzir vacina de Oxford nesta semana

“A nossa estratégia é baseada em duas grandes frentes: testagem de RT-PCR e sorologia. Vamos partir para 12% da população com RT-PCR e 12% com sorologia”, afirmou o secretário de vigilância em saúde, Arnaldo Correia.

Em maio, a pasta anunciou que previa testar 22% da população.

A mudança ocorre em meio a atrasos na entrega dos 46 milhões de testes prometidos no país. Até agora, só 11,3 milhões foram disponibilizados. O ministro não informou o total que será ofertado e se haverá alteração no valor final.

Segundo Correia, o novo modelo visa acelerar a testagem feita nos laboratórios.

“Montamos duas plataformas, uma no Rio de Janeiro e outra em São Paulo, com capacidade de processamento”, disse, em referência ao centro de diagnóstico emergencial que já era previsto para ser implementado junto com a rede de laboratórios Dasa e que começou a operar na última semana.

O ministro também defendeu que o diagnóstico clínico seja usado para confirmação de casos. Nos últimos dias, a proposta já estava em análise no ministério.

“Essa orientação já está pronta e ela prevê que diagnóstico medico é soberano. Nossos médicos têm sim capacidade de diagnosticar esse paciente, dando a ele o protocolo que ele achar que deve fazer”, disse.

Essa foi a segunda vez que Pazuello participa de audiência no Congresso. No encontro, ele foi questionado por parlamentares sobre mudanças no formato de divulgação dos dados.