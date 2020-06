SALMOURÃO: Rotatória de acesso secundário recebe a instalação de redutores de velocidade

Para garantir uma melhor segurança para pedestres e motoristas que trafegam pelo início da estrada vicinal Antônio Gonçalves de Castro, que proporciona acesso secundário ao município de Salmourão, a Prefeitura Municipal efetuou a instalação de redutores de velocidade do tipo paralelepípedo próximo ao acesso.

Os redutores visam fazer com que os veículos possam diminuir a velocidade ao chegarem próximo da área urbana, garantindo mais segurança aos pedestres e também aos moradores que residem próximo do local, sendo esta, uma solicitação dos próprios residentes.

Juntamente com os redutores, a Prefeitura sinalizou as imediações com placas de advertência vertical e também com sinais horizontais, que chamam a atenção dos motoristas para a existência do novo dispositivo instalado na via.

Os usuários de veículos devem ficar atentos para a nova sinalização.