FLÓRIDA: Iniciada implantação de galeria de captação de águas pluviais no novo conjunto habitacional

Está sendo iniciada a implantação de galeria de captação de águas pluviais no novo conjunto habitacional em construção em Flórida Paulista.

O novo conjunto habitacional está sendo construído na parte baixa, na saída da cidade para o bairro Santa Lina e o projeto técnico previa a implantação de galerias para captação de águas pluviais e assim evitar transtornos e problemas aos futuros mutuários.

Desta forma a empresa contratada está executando os trabalhos com a implantação de uma enorme galeria que levará as águas pluviais para mais de 100 metros do conjunto habitacional. Já no meio do conjunto receberá tubos menores também para garantir a captação das águas nas vias entre as casas populares.

O novo conjunto habitacional será entregue com infraestrutura completa – sendo guias, sarjetas e asfalto – e a galeria irá garantir qualidade do serviço e segurança aos moradores.