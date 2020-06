MARIÁPOLIS: Moradores ganham kits com máscaras doados pela Prefeitura

A Prefeitura de Mariápolis fez a entrega de 8.168 máscaras aos 4.084 moradores da zona urbana e rural do município.

A entrega foi realizada em parceria com as Secretarias de Saúde e Assistência Social.

De acordo com o prefeito Val Dantas, o objetivo principal é a prevenção e proteção ao Covid-19 (novo Coronavírus), para que a população possa sair de casa protegida.

Foram distribuídos kits com duas máscaras de tecido 100% algodão, laváveis e reutilizáveis, para cada morador local, contendo ainda, um panfleto com as devidas orientações de uso.

Durante a distribuição, as equipes da Prefeitura atuaram também, realizando orientação para que a população mantenha o distanciamento social, permaneça em casa e só saia em caso de extrema necessidade, utilizando máscaras por onde forem. Lembrando que o distanciamento social ainda é a melhor conduta preventiva contra a disseminação do Coronavírus, causador da Covid19, doença pandêmica, ainda sem vacina eficaz fabricada.

“Agradeço a todos envolvidos, desde a confecção das máscaras, distribuição e organização dos setores da Saúde e Secretaria Social. Espero que os moradores façam as devidas recomendações exigidas pelos diversos órgãos em combate a essa pandemia”, finalizou o prefeito Val Dantas.