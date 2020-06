Policia Civil recupera caminhão que havia sido furtado

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Polícia de Panorama, desencadeou nesta quarta-feira (24), em cidades do Estado do Mato Grosso do Sul, a “Operação Mutum” que resultou na recuperação de um caminhão, modelo F4000, que havia sido furtado no último dia 11, na região de central na cidade Panorama. Na mesma ação policial também foi recuperado um outro veículo utilitário, modelo D-20, furtado na cidade de Brasilândia-MS.

O setor de investigação da Delegacia de Polícia de Panorama, utilizando meios tecnológicos disponíveis e compartilhamentos de dados, vinha investigando o furto de um veículo ocorrido, no dia 11, na região central da cidade Panorama. Obtendo informação que o veículo teria com destino o estado Mato Grosso do Sul.

Diante das diligencias realizadas, foi deflagrado nesta quarta-feira (24), a Operação Mutum, que contou com auxílio de agentes sul mato-grossenses, das Delegacias de Brasilândia, Santa Rita do Pardo, da Regional de Nova Andradina, que resultou na recuperação dos dois veículos furtados. E na prisão, por crime receptação, de um homem de 44 anos, morador da cidade de Santa Rita do Pardo-MS, visto que na residência do investigado foram encontrados diversos objetos furtados em propriedades rurais daquele estado. O homem também foi indiciado pelo crime de furto qualificado e associação criminosa, ocorrido na cidade de Panorama.

As investigações continuam com intuído de identificar os demais integrantes da quadrilha de furtadores.