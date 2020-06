Acusado de matar homem a facadas por dívida de R$ 52 é preso

Um feirante de 39 anos, acusado de matar um homem por conta de uma dívida de R$ 52, foi preso pela Polícia Militar em São Vicente, no litoral de São Paulo. De acordo com informações, Jonathan Sanches era considerado foragido da Justiça e foi detido durante um patrulhamento da PM na Área Continental de São Vicente nesta quinta-feira (25).

A ação aconteceu em meio a um patrulhamento da Polícia Militar no bairro Quarentenário. A equipe trafegava pela Rua Mogi das Cruzes quando percebeu a movimentação do feirante. Ao notar o nervosismo do homem na presença da viatura, os policiais decidiram abordá-lo.

A equipe não encontrou nenhum objeto ilegal com o homem. No entanto, os policiais pesquisaram a identidade do feirante e descobriram que ele era considerado foragido da Justiça, com mandado de prisão pendente por homicídio, emitido pela 1ª Vara Criminal do Foro de São Vicente.