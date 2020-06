Três pessoas morrem em acidente entre carro e caminhões

O motorista Daniel Inácio Santana, de 31 anos, e o passageiro Francisco Reinaldo Cunha, de 47, estavam em um dos carros, com placas do estado do Paraná, e morreram no local. O veículo ficou totalmente destruído.

No outro veículo, com placas de São Manuel (SP), estava Natalina e um homem, que foi socorrido com ferimentos graves. Porém, não foi informado o local para onde ele foi levado. O motorista do caminhão, com placas de Araçatuba (sp), também foi socorrido pelos bombeiros.