Caminhão carregado com etanol tomba e motorista fica ferido

De acordo com a Polícia Rodoviária, o motorista da carreta teve ferimentos leves e se recusou a fazer o teste do bafômetro. Não houve congestionamento, pois um desvio no km 134 foi realizado, indicando aos motoristas que acesso seja feito pela Rodovia Anhanguera.

A concessionária Autoban, que administra o trecho, informou que o caminhão passava pelo km 110 quando tombou na lateral da pista, por volta das 22h. O combustível vazou e técnicos da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) foram acionados para auxiliar no escoamento do etanol.