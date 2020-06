FLÓRIDA: Mais de 1.500 famílias fizeram inscrições para o sorteio de 101 casas populares

O Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da CHDU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo) abriu as inscrições para participação do sorteio de 101 unidades em construção em Flórida Paulista.

As inscrições foram encerradas na última quarta-feira (24) e a Prefeitura Municipal de Flórida Paulista realizou ampla divulgação para que as famílias floridenses interessadas pudessem fazer a sua inscrição. Conforme divulgado, as inscrições somente puderam ser efetivadas por meio de aplicativo de celular ou pelo site da CDHU – sendo www.cdhu.sp.gov.br.

Os interessados deveriam obrigatoriamente residir ou trabalhar na cidade. Com a finalização do pe ríodo de inscrições foram totalizadas 1.508 famílias que se registraram para participar do sorteio que ainda não tem data definida, mas que será amplamente divulgado. Em conversa com a reportagem, o prefeito Wilson Fróio Júnior comemorou o grande número de inscritos, uma vez que surpreendeu pela quantidade de famílias interessadas na sua casa própria em Flórida Paulista.

Será válida somente uma inscrição por família e de acordo com as regras da CDHU, além de morar ou trabalhar no município há pelo menos cinco anos, os interessados precisam ter renda familiar de um a dez salários mínimos, não ser proprietário de imóvel, não possuir financiamento habitacional e não ter sido atendido anteriormente por programas habitacionais.

Todas essas documentações serão exigidas pela CDHU caso a pessoa seja sorteada, sendo que se não for comprovado, fica automaticamente desclassificado

Fróio ressaltou que somente quem realizou a inscrição participará do sorteio que será realizado ainda este ano.