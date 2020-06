SALMOURÃO: Emefi Stela Boer Maioli recebe serviços de pintura e restauração na rede de iluminação

As salas de aula da Emefi Stela Boer Maioli de Salmourão estão recebendo nova pintura nas paredes, com diferentes, variadas e vivas cores, que irão despertar os olhares das crianças, logo quando as aulas forem retomadas.

Além da nova pintura, foi implementada a instalação de novas luminárias de LED, que irão contribuir também para melhorar o aspecto visual do ambiente escolar e ainda gerar uma economia considerável no consumo de energia elétrica.

Os professores também contarão com novas lousas e cada sala ganhou um mural de exposição feito com peças em azulejo. Os murais servirão para a exposição de trabalhos desenvolvidos pelos professores com os alunos em sala de aula, principalmente em datas comemorativas e eventos especiais comemorados pela comunidade escolar. Rampas de acesso, escadas e paredes externas também receberam nova pintura. Por sua vez, o pátio da escola teve a iluminação melhorada, com a instalação de quatro novos refletores de LED. Com isso, os alunos e professores da Emefi contam com mais qualidade de vida e melhores condições de trabalho.

O prefeito Ailson destaca a importância de se investir em educação, sempre com muita responsabilidade e transparência. “Educação é um investimento necessário. Precisamos estar constantemente investindo nessa área, sempre com o pé no chão e dando um passo de cada vez, buscando o que há de melhor para todas as nossas crianças”, destacou o prefeito durante visita à escola.