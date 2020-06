Após protestos, Artesp anuncia mudança de ponto de instalação de pedágio

A Eixo SP confirmou a realização do encontro, a apresentação do estudo e também ressaltou que “a mudança do local de implantação atende a solicitação de moradores de Piracicaba e Charqueada”.

Além da necessidade de pagar pedágio ou realizar o trajeto até a região central por estrada de terra, em caso da instalação da praça no quilômetro 180, moradores dos bairros Santana e Santa Olímpia temiam que os bairros se tornassem rota de fuga do pedágio, já que são o acesso para a estrada sem pavimentação.

O trecho da SP-308 está incluído no lote do megaleilão de rodovias que o governo do Estado de São Paulo realizou no último dia 8 de janeiro.