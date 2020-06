Decotelli segue no cargo, por enquanto, apesar do currículo duvidoso

O ministro da Educação, Carlos Alberto Decotelli, segue no cargo, pelo menos por enquanto. Ontem, tão logo correu a notícia de que a Universidade de Wuppertal (Bergische Universität Wuppertal), na Alemanha, negara que ele fizera o pós-doutorado que afirma ter no Currículo Lattes, sua posse –– que estava marcada para hoje –– foi suspensa. O novo constrangimento levou-o a se reunir com o presidente Jair Bolsonaro para dar explicações, embora a ala militar do governo já tivesse retirado seu apoio para ocupar a pasta. No final do encontro, no começo da noite, Decotelli garantiu que permanece à frente do MEC.

Porém, rumores dão conta de que o presidente busca novo nome, apesar de Bolsonaro, pelas redes sociais, ter amenizado a situação. “Por inadequações curriculares, o professor vem enfrentando todas as forças de deslegitimação para o ministério”. E acrescentou: “O sr. Decotelli não pretende ser um problema para sua pasta, bem como está ciente de seu equívoco”.

Interpelado pela imprensa, na entrada do ministério, depois do encontro com Bolsonaro, Decotelli tentou se explicar. Sobre o suposto plágio que cometera na dissertação de mestrado, disse: “É possível haver distração? Sim, senhora. Hoje, a senhora tem mecanismos para verificar, softwares, se a senhora teve ou não inconsistência. Mas naquela época, pela distração… Não houve plágio porque o plágio é considerado quando o senhor faz ‘control C, control V’. E não foi isso”, salientou.