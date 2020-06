FLÓRIDA: Notas falsas circulam na cidade e geram prejuízo aos comerciantes e empresas

A reportagem do jornal e site Folha Regional foi procurada por vários comerciantes e empresários de Flórida Paulista que denunciaram a circulação de notas falsas na cidade.

De acordo com os denunciantes, na maioria, as notas falsas que têm circulado são de R$ 20 e que ao serem checadas, constata-se tratar de cédula inválida.

Somente na semana passada, dois trailers de lanche foram alvo da ação criminosa que após um amplo trabalho da Polícia Militar, através da Força Tática, retirou de circulação mais de R$ 400 e apreendeu um menor de idade que confessou ter adquirido grande quantidade do falso dinheiro pela internet.

Ainda segundo o menor infrator, as notas teriam sido utilizadas no pagamento de compras realizadas no comércio de Adamantina e Flórida Paulista.

Na tarde desta terça-feira (30), uma nova empresa relatou à nossa reportagem que teve o prejuízo de R$ 40, sendo que dois clientes que compraram no local estavam com notas falsas. O empresário informou ainda que adotou o uso de dispositivos para verificação do papel moeda.

A Polícia Civil trabalha na investigação deste crime cometido no município.

A reportagem produzida pelo jornal e site Folha Regional serve também como um alerta para que os floridenses fiquem atentos ao receberem contas, pagamento de mercadorias ou outras ações que envolvam dinheiro.