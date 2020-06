MARIÁPOLIS: Inaugurada a primeira de um lote de sete pontes orçadas em mais de R$ 2,5 milhões

No dia 19, uma das sete pontes de concreto conquistada pela administração municipal foi inaugurada em Mariápolis.

A ponte recebeu o nome do pioneiro Joaquim Soares Sobrinho, localizada no bairro Santa Terezinha (Córrego do Engano).

A inauguração foi conduzida pelo radialista Jonas Bonassa (Sabiá), diretor do Grupo Joia de Comunicação de Adamantina.

A sonorização foi do Evaldo Siqueira com seu som itinerante. Estiveram presentes o prefeito Val Dantas, a primeiradama e secretária da Secretaria de Assistência Social Rose Barbosa, vice-prefeita Hermínia, secretário de Obras Antonio Carlos, secretária de Educação Ariele, secretária de Saúde Juliana, engenheiro Mauro Montenegro represen tando o Crea de Adamantina, engenheira da prefeitura Ingrid, presidente do Comdeca Sidney Bomfim, Devanir Sensiareli presidente da Associação dos Produtores Rurais, coordenadora de escola Rosana, presidente da Câmara Valdecir (Chimba), vereadoras Aparecida Sensiareli, Lucimar Barbosa e Cidinha, demais servidores, familiares do homenageado, sitiantes e populares. Além do prefeito, as autoridades presentes e Maria Soares representando a família fizeram uso da palavra, parabenizaram a administração pela obra e agradeceram a todos envolvidos na execução da ponte.



O recurso das sete pontes é uma conquista histórica do prefeito Val Dantas, na qual estão sendo executadas em concreto e estrutura metálica para substituir as de madeira.

O recurso foi solicitado desde o início da administração do prefeito Val Dantas e liberado pelo Governo Federal – da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, do Ministério do Desenvolvimento Regional, em parceria com o município.

O montante é R$ 2.550.586,38 para serem implantadas na MRP 020 – Ribeirão da Fortuna, MRP 383 – Córrego do Engano, MRP 010 – Córrego do Bacuri, MRP 354 – Córrego Saltinho, MRP 010 – MRP 136 – Ribeirão da Fortuna, Ribeirão da Emboscada e MRP 320 – Ribeirão dos Ranchos. A empresa responsável é a Ecopontes Sistemas Estruturais Sustentáveis Ltda que continua no município executando as demais pontes.

Após a inauguração, a passagem foi liberada para o fluxo de veículos, principalmente para o escoamento de produção agrícola e animais, transporte escolar e passagem dos sitiantes.