Marília: Prefeitura obedece Supremo e manda fechar o comércio não essencial

A Prefeitura de Marília publicou no fim da tarde desta segunda-feira (29) o decreto que recoloca a cidade na fase 1 (vermelha), a mais restritiva do Plano São Paulo. A partir de agora, só poderão funcionar setores considerados essenciais, e mesmo assim cumprindo regras de prevenção ao coronavírus.

A medida só foi tomada como consequência da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que suspendeu a liminar que autorizava a prefeitura de Marília a criar as próprias regras para a flexibilização do comércio.

Apesar de rebaixada à fase vermelha no último dia 19, o prefeito Daniel Alonso (PSDB), contrário à decisão, manteve Marília funcionando como se estivesse na fase 2 (laranja). Com a decisão do STF, Alonso precisou recuar.

O decreto publicado nesta segunda-feira apenas revoga o artigo da norma anterior, de 8 de junho, que permitia a reabertura gradativa de atividades e segmentos considerados não essenciais.

Dentre esses setores liberados no decreto do dia 8/6 estavam o comércio em geral, os shopping centers e setores de serviços, como imobiliárias, concessionárias, escritórios, todos eles como limitação de 20% de sua capacidade e com horário restrito a quatro horas de funcionamento.