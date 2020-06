Palmeiras acerta venda de Arthur Cabral ao Basel e receberá R$ 13 milhões

O Palmeiras acertou a venda do atacante Arthur Cabral ao Basel, da Suíça, depois de o atacante atingir a meta de gols. O clube alviverde receberá 2,2 milhões de euros (R$ 13,4 milhões na cotação atual).

Arthur Cabral foi contratado pelo Palmeiras no fim de 2018 ao custo de R$ 5,5 milhões. À época, o atacante de 22 anos assinou com o clube paulista por cinco temporadas. No fim de agosto passado, o atleta foi emprestado ao Basel por 12 meses.

Como o atacante atingiu a meta de 12 gols marcados, o clube europeu teve de comprá-lo, como previa uma cláusula do contrato. O valor estipulado por 70% dos direitos econômicos é 4,4 milhões de euros (R$ 26,8 milhões).

O Palmeiras tem direito a metade desse valor. A outra parte é do Ceará, clube que o revelou. Os outros 30% dos direitos econômicos são do empresário do jogador.

Arthur Cabral disputou apenas seis jogos pelo Palmeiras, com um gol marcado. No Ceará, fez 29 gols em 81 partidas. Na Suíça, o atacante do Basel já foi às redes 13 vezes em 28 duelos.