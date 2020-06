Policia Civil captura mulher procurada da justiça

A Polícia Civil, por intermédio da Unidades Especializas (Delegacia de Investigações Gerais – DIG e Delegacia de Investigação Sobre Entorpecentes – DISE) com apoio do Centro de Inteligência Policial da Delegacia Seccional de Dracena, capturou e prendeu nesta terça-feira (30) uma mulher, de 27 anos, que tinha em seu desfavor um mandado de prisão, em sentença definitiva com pena de 8 anos em regime fechado, pelos crimes de tráfico de drogas e associação para tráfico. A mulher foi localizada no bairro Palmeiras III, em Dracena.

A Polícia Civil havia recebido informação sobre a existência do mandado de prisão em aberto e, por meio de dispositivos tecnológicos de investigação, identificou o possível endereço onde a mulher procurada poderia ser localizada. E nesta manhã (30), os agentes estiveram no local e capturam a mulher.

Após os procedimentos referente ao cumprimento do mandado de prisão, a mulher foi encaminhada à Cadeia de Dracena para posterior remoção à Penitenciária de Tupi Paulista onde ficará à disposição da Justiça.