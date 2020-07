Polícia Rodoviária flagra cozinheiro embriagado na SP-294

A Polícia Militar Rodoviária (Base Operacional de Adamantina), prendeu um cozinheiro na tarde desta quarta-feira (1), pelo crime de embriagues ao volante na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294).

Ele seguia com um veículo Celta no sentido Flórida Paulista/Adamantina, quando foi abordado pelos militares após bater em uma guia de concreto próxima do acostamento.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, ele apresentava sinais de que teria ingerido bebidas alcóolicas, tais como: fala pastosa, olhos avermelhados, odor etílico e dificuldade de andar.

Realizado o teste do bafômetro, foi constatada a presença de 1,12 mg de álcool por litro de ar alveolar expelido pelos pulmões, o que fez com que os policiais dessem voz de prisão ao mesmo.

Ele foi conduzido ao Plantão Policial, onde a autoridade policial civil ratificou sua prisão em flagrante arbitrando a fiança no valor de R$ 1.045,00 que foi paga para que o mesmo fosse colocado para responder ao processo em liberdade.