Flórida receberá trator agrícola

No próximo dia 2 de julho será realizada solenidade virtual de entrega de tratores, retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões basculantes beneficiando cidades do Oeste e da Nova Alta Paulista. Trata-se da primeira fase do projeto do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento como consta a Emenda parlamentar nº 712.501/2018 da bancada dos deputados federais paulistas.

Os recursos da ordem de R$ 55 milhões são do Governo Federal, enquanto que Governo de São Paulo participa com R$ 1 milhão. Flórida Paulista e Adamantina são alguns dos municípios contemplados com um trator agrícola.

A entrega do trator agrícola, no dia 2 de julho, acontecerá em São José do Rio Preto, onde o equipamento será entregue ao prefeito de Flórida Paulista, Wilson Fróio Júnior.