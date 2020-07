Idoso morre após ser atingido por telha durante vendaval

Um idoso morreu após ser atingido por uma telha durante o vendaval de terça-feira (30), em Palmeira, na região dos Campos Gerais do Paraná. Segundo o Hospital Regional de Ponta Grossa, na mesma região, a vítima tinha 82 anos.

Atendentes do pronto-socorro disseram que o idoso chegou consciente no local, mas com várias escoriações no corpo e um afundamento do crânio grave.