Polícia Ambiental autua homem após ser flagrá-lo com pescados fora da medida e com ave silvestre

Uma equipe da Polícia Militar Ambiental realizou fiscalização nos pontos de escoamento de pescado e, ao verificar um barco que havia acabado de atracar no Bairro Estância Pontal, constatou uma ave da fauna silvestre nativa da espécie papagaio-verdadeiro.

Ainda durante a fiscalização, foi detectado sob o compartimento do banco do piloto, onde fica o tanque de combustível, dois peixes da espécie pintado com 78 e 71 centímetros de comprimento, ambos fora da medida para a captura, que é de 90 centímetros. Os pescados estavam em um saco plástico.

O homem foi autuado, na modalidade advertência, por transportar ave da fauna silvestre sem autorização do órgão competente, ficando como fiel depositário.



Quanto aos peixes irregulares, estes foram apreendidos e doados a um abrigo de idosos do município. Neste caso, o homem recebeu uma segunda autuação no valor de R$ 835,20.