Presídios de Mirandópolis têm 20 casos de Covid-19

A SAP (Secretaria da Administração Penitenciária), informa que desde o início da pandemia, foram registrados 20 casos positivos de covid-19 nos presídios instalados em Mirandópolis, que juntas, abrigam população de 4.716 sentenciados, incluindo a ala do regime semiaberto da P1. Dois sentenciados que cumpriam pena nessa unidade morreram.

Entre os casos positivos, quatro são servidores que já estão curados e voltaram ao trabalho. Outros dois estão afastados preventivamente por suspeita da doença. Não há nenhum preso com suspeita de infecção pelo coronavírus, de acordo com a secretaria.

Se levar em consideração os números publicados pela Prefeitura, os casos confirmados de covid-19 nos presídios representam 18,5% do total da cidade, que é de 108, de acordo com atualização feita nesta terça-feira.

Porém, no site do Governo do Estado, que divulga os resultados do DRS (Departamento Regional de Saúde) de Araçatuba, Mirandópolis aparece com 62 casos nesta terça-feira, com a última atualização feita às 17h.

Por esse levantamento, os presídios seriam responsáveis por 32% do total dos casos positivos de coronavírus no município.

Ranking

No sábado (27), foi publicada matéria com o ranking dos municípios com maior aumento de casos no mês de junho na área do DRS de Araçatuba. Mirandópolis aparecia na 5.ª colocação, totalizando 60 casos confirmados.

Valparaíso liderava, com 71, e no boletim do Estado hoje soma 84. No site da Prefeitura, atualizado às 18h, são 88 casos positivos e cinco mortes.

Culpa dos presídios Na tarde de segunda-feira (29), o prefeito de Mirandópolis, Everton Sodario (PSL), publicou postagem na página pessoal dele no Facebook, afirmando que a pandemia na cidade está controlada, fora dos presídios. Na publicação, ele cita que houve um aumento significativo no número de casos positivos de coronavírus no município, que saltaram para 108, e afirma que todos os novos casos vêm dos presídios da cidade. Ainda de acordo com o prefeito, o Departamento Municipal de Saúde estaria elaborando um plano de contingenciamento junto aos presídios. “Fora dos presídios, os casos estão totalmente controlados no município!” , declarou.