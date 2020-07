SALMOURÃO: Prefeitura conclui a terceira etapa do plantio de ipês em área urbana

A Prefeitura Municipal de Salmourão concluiu a terceira etapa do plantio de ipês na entrada da cidade, próximo à quadra de futebol society com grama sintética, visando garantir futuramente um melhor aspecto visual e promover a conscientização ambiental e ecológica da população.

A primeira etapa aconteceu quando a calçada do Estádio Municipal recebeu o plantio de dezenas de mudas de árvore da mesma espécie.

Dando continuidade, a segunda etapa foi realizada com o plantio de outras mudas próximas à rotatória do acesso secundário, de forma paralela à estrada.

O prefeito Ailson espera que, com alguns anos, a população possa admirar com encanto as flores das novas mudas de ipê que foram plantadas nos três pontos da cidade, despertando também a importância da preservação e dos cuidados com o meio ambiente.