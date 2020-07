Com apoio do deputado Mauro Bragato, seis municípios da Alta Paulista receberão ônibus escolares

Com o apoio do deputado Mauro Bragato, mais cinco municípios da região da Alta Paulista receberão, nesta sexta-feira, 3/06, veículos para transportar, cada um, até 40 alunos da rede pública de ensino, incluindo pessoas com deficiência.

O parlamentar fez a articulação junto à Secretaria Estadual da Educação para que as prefeituras de Flora Rica, Mariáopolis, Ouro Verde, Pracinha, Queiróz e Salmourão recebessem os veículos.

Em maio deste ano, as cidades de Arco-Íris, Inúbia Paulista, Irapuru, Nova Guataporanga, Osvaldo Cruz, Panorama, Quintana, Santa Mercedes, São João do Pau D’Alho e Tupi Paulista também receberam um ônibus cada, graças ao trabalho do parlamentar.

O deputado agradeceu o empenho do governador João Doria e do secretário Rossieli Soares pela iniciativa que vai ajudar na segurança e na logística dos alunos. “A nossa região tem muitas propriedades rurais, que são afastadas das escolas. Com esses veículos, o transporte será mais ágil e seguro. É bom para a população e para a cidade”, destacou Bragato.