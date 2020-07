FLÓRIDA: Homem de 35 anos é encontrado morto

Um homem de 35 anos foi encontrado morto dentro de sua casa nesta quinta-feira (2) em Flórida Paulista.



Segundo apurado pelo jornal e site Folha Regional, uma amiga da família teria chegado pela manhã na residência localizada na Rua José Firpo para a realização de uma faxina. Ao adentrar o imóvel, sabendo que a mãe do homem estava em Presidente Prudente com o outro filho, ela deparou-se com o mesmo caído no chão da cozinha já sem vida.





As polícias Civil e Militar foram acionadas e compareceram ao local.



O corpo estava bastante rígido, o que indica que seu óbito teria ocorrido há algumas horas.



A Funerária Terra Santa efetuou a remoção do cadáver e o encaminhou para o necrotério da Santa Casa onde o médico plantonista examinou-o emitindo o atestado de óbito domiciliar sem atendimento médico.





De acordo com familiares, ele sofria de algumas doenças.



O boletim de ocorrência de encontro de cadáver foi registrado pela Polícia Militar e encaminhado para a Polícia Civil que também atuou na ocorrência.



Após os trâmites documentais, o corpo foi liberado para velório e sepultamento. Ele seria transladado para Presidente Prudente.