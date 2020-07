FLÓRIDA: Prefeitura conclui pavimentação em frente ao cemitério municipal

A Prefeitura Municipal de Flórida Paulista por intermédio da Secretaria de Obras e Serviços concluiu os trabalhos de pavimentação asfáltica do acostamento da vicinal, em frente ao Cemitério Municipal. Entre a vicinal e as guias em frente ao cemitério estava sem asfalto, tendo apenas pedriscos, sendo que a administração municipal iniciou no ano passado a complementação do serviço de infraestrutura no local.

Desta forma, com a pavimentação, o local passa a ser vir de estacionamento totalmente pavimentado em frente ao Cemitério Municipal proporcionando maior conforto e segurança para quem se dirigir ao campo santo.

Os serviços foram iniciados no final do mês de outubro, e era para ser concluído até o final do ano passado, porém devido atrasos da empresa que forneceu o material, somente agora foi possível concluir o serviço.

Em conversa com o prefeito Wilson Fróio Júnior, ele afirmou que o serviço atende reivindicação de pessoas da comunidade e que foi totalmente executado com recursos próprios da Prefeitura.