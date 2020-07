MARIÁPOLIS: Prefeitura substitui lâmpadas comum por LED nas avenidas

Na segunda-feira (22) iniciou a execução de mais uma importante obra conquistada pelo prefeito Val Dantas de Mariápolis. Trata-se de um convênio assinado junto ao Governo do Estado, para substituição das luminárias tradicionais pelas de LED. O convênio Iluminação Pública-LED foi um pedido do prefeito ao governador do Estado João Doria e assinado em dezembro de 2019, na capital paulista em prol aos mariapolenses.

Esta será mais uma obra inédita no município que já deu início com as trocas das lâmpadas no começo da avenida das Orquídeas (Portal), seguindo até o término da avenida Prefeito Joaquim da Costa e Silva e ainda, dará continuidade nas avenidas Prefeito Bernardo Meneghetti e Pedro Botan.

A empresa responsável pela troca é a NM Instalações Elétricas, cujo valor total do investimento é R$ 217.610,00. Após a troca, já foi visível a mudança de várias quadras da principal avenida Prefeito Joaquim da Costa e Silva que recebeu a lâmpa da de LED que tem consumo de energia consideravelmente reduzido em relação à iluminação incandescente ou fluorescente.

O prefeito ressaltou que futuramente pretende implantar em outras ruas. Para isso, continuará fazendo pedidos aos governos Estadual e Federal, deputados, entre outros órgãos competentes.