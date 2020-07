Policia Civil localiza droga escondida em volante e apreende mais de R$ 7 mil

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Polícia de Junqueirópolis, efetuou nesta quinta-feira (2), a prisão em flagrante de um homem, de 26 anos, morador do bairro jardim Junqueirópolis, naquele município. A Polícia Civil apreendeu também porções de cocaína e crack; além da quantia de cerca de 7.800 reais em dinheiro e cheques, um veículo e um celular, também foram apreendidos.

Agentes do setor de investigação, da Delegacia de Polícia de Junqueirópolis, vinham investigando uma suposta participação, do homem preso, na comercialização de drogas na cidade de Junqueirópolis. E nesta quinta-feira (2), localizaram o homem defronte a sua residência. Diante das investigações em andamento, foi realizada abordagem e revista pessoal, sendo que nada de ilícito foi encontrado, apenas uma nota de 50 reais e um aparelho celular.

Porém, durante a busca no interior do veículo do homem, que estava estacionado na via pública, foi encontrado oculto na tampa do volante do automóvel, um invólucro de cor preta contendo crack.

Em seguida, foi realizada vistoria na casa do acusado, sendo encontrado dentro de uma caixa de embalagem de celular, que estava no guarda-roupa do quarto, mais duas porções de cocaína e cerca de 690 reais e várias folhas de cheque, que somadas totalizaram a quantia de aproximadamente 7.100 reais.

Diante, da situação de flagrante delito, foi dado voz de prisão ao homem e conduzido à delegacia de polícia, onde foi ratificado a situação flagrancial por crime de tráfico de drogas. As drogas, objeto, dinheiro, cheques e o veículo foram apreendidos e autos próprios. Após o término do flagrante o homem foi conduzido à Cadeia Pública de Dracena, onde aguardará a manifestação da Justiça.