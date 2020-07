FLÓRIDA: Fundo Social inicia a Campanha Inverno Solidário

A Prefeitura de Flórida Paulista, por meio do Fundo Social iniciou na quinta-feira (25), a Campanha Inverno Solidário. O objetivo é arrecadar cobertores novos para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade social durante os meses mais frios do ano.

Neste ano, além do frio, a pandemia do novo coronavírus (Covid-19) se tornou um desafio a mais para levar conforto a quem precisa. Por conta disso, o Fundo Social aderiu à campanha lançada pelo Governo do Estado de São Paulo de priorizar a doação de cobertores novos para evitar o risco de transmissão da doença na manipulação de peças usadas.

Em Flórida Paulista, a Campanha Inverno Solidário será realizada até o dia 10 de julho e o recolhimento dos cobertores será feito junto a estabelecimentos parceiros. A entrega das doações também pode ser feita em horário comercial diretamente no Fundo Social, localizado na avenida Nove de Julho, nº 20.

PONTOS DE COLETA

Banco do Brasil, Bradesco, Câmara Municipal, Casa da Agricultura, Centro de Saúde, Cras, Delegacia de Polícia Civil, Delegacia de Polícia Militar, Paróquia Nossa Senhora Aparecida, Penitenciaria, Secretaria de Educação e Sabesp.

Segundo a secretária de Promoção Social, Nayara Nardin Teixeira, é importante a participação de toda a comunidade, pois são muitas famílias que precisam desse apoio em Flórida Paulista. “Convido todas as pessoas e empresas a uma ação imediata, antes do início da estação mais fria do ano”, frisou.