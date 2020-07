Homem é preso após bater carro na SP-294

Segundo a Polícia Rodoviária, bafômetro apontou que ele estava embriagado. Duas pessoas ficaram feridas



Um homem de 35 anos de idade foi preso após acidente ocorrido na noite desta quinta-feira (2), por volta das 23h45 na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros – (SP-294).

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o acidente ocorreu no km 590 + 900 metros da rodovia, no trecho em Adamantina.

O condutor que é moto taxista e mora em Osvaldo Cruz, seguia no sentido Flórida Paulista | Adamantina quando teria perdido o controle do VW Santana que conduzia, colidindo em uma defensa metálica as margens da pista.

Com o choque a passageira de 24 anos que estava no banco da frente e o passageiro de 19 anos que estava atrás, sofrerem ferimentos e foram socorridos e encaminhados para o Pronto Socorro de Adamantina.

Durante o atendimento da ocorrência, os policiais militares perceberam que o motorista apresentava odor etílico, olhos avermelhados e outros sinais de que poderia estar embriagado. Ele foi convidado a fazer o teste do bafômetro que aferiu a quantia de 0,40mg/l de álcool por ar alveolar expelido pelos pulmões.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante ao autor por embriaguez ao volante e ele foi encaminhado para o Plantão Policial onde permaneceu detido sem direito a fiança.