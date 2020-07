IRAPURU: Câmara devolve para a Prefeitura primeira parcela de R$ 15 mil para ajuda no combate a Covid-19

A Câmara Municipal de Irapuru, através de seu presidente Almir Costa de Oliveira, devolveu na última quintafeira (25) à Prefeitura Municipal, a primeira parcela no valor de R$ 15 mil para ajuda no combate a pandemia da Covid-19 em Irapuru.

A segunda parcela no valor também de R$ 15 mil será devolvida pelo Legislativo Municipal no final do mês de julho de 2020, valores esses resultantes de contenção de despesas de gastos durante o decorrer do exercício.

Tal atitude por parte da Casa Legislativa é resultante de acordo firmado em março de 2020 (início da quarentena) entre o Chefe do Poder Executivo (Silvio Ushijima), Presidente da Câmara Municipal (Almir Costa de Oliveira) e do Representante do Ministério Público da Comarca de Pacaembu (Promotor de Justiça Dr. Yuri Fisberg).

O montante total de ajuda da Câmara Municipal no combate a pandemia da Covid-19 em Irapuru será de R$ 30 mil.