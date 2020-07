ORGANIZAÇÃO FLÓRIDA de Contabilidade tem nova direção

Uma empresa com décadas de tradição e atuação no segmento de contabilidade nos mais diversos ramos da Cidade Amizade, a Organização Flórida, iniciou uma nova fase de sua história e passa a contar com o comando jovem, dinâmico do jovem empresário, porém, de muita experiência, Murilo Ricardo.

O contador chega trazendo em sua bagagem a força de vontade e o amplo conhecimento de anos prestando serviços em diversas empresas, agregando toda a técnica que fizeram o sucesso da MR Contabilidade, empresa também de sua propriedade e que conta com clientes em Flórida Paulista e região e a troca de informações com os que na Organização Flórida já estavam há alguns anos e que devido o potencial, permanecem para garantir a solidificação da empresa para atender ainda melhor aqueles que confiam suas escritas fiscais e demais necessidades diárias.

“Para mim uma alegria muito grande poder assumir esta responsabilidade grande que é o comando da Organização Flórida de Contabilidade, construída há anos e sempre cuidada com tanta seriedade pelos antecessores, inclusive o saudoso e experiente Toshio Bomura. Aos clientes, tenham a certeza de poder contar com o meu profissionalismo 24 horas por dia, e à população de Flórida Paulista as portas abertas para todos aqueles que dos nossos serviços precisarem”, destaca o empresário Murilo Ricardo.

A Organização Flórida de Contabilidade fica na Avenida José Fróio, 127. Telefones: (18) 3581-1089 | 3581-1487.