URGENTE: Estado mantém DRS de Marília na fase vermelha

Não houve nenhuma novidade no anúncio de hoje do Governo do Estado sobre a classificação do Plano SP.

Com isso, o governo paulista decidiu manter a classificação anunciada em 29 de junho e, desta forma, a DRS de Marília, onde está Osvaldo Cruz, segue na fase vermelha do plano.

A única novidade é que os municípios que estiverem na fase laranja vão poder autoprizar o fucionamento do comércio por seis horas, e não mais e quatro, como era previsto.

A secretária de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen, não esclareceu o dia exato da publicação do decreto, mas disse que a mudança de funcionamento é opcional para os comerciantes e os estabelecimentos poderão funcionar por 6 horas diárias na fase laranja do Plano SP, 2 horas a mais do que o permitido atualmente. Porém, ao fazer opção pela mudança, terão que fechar durante três dias da semana.

Atualmente, os estabelecimentos comerciais do estado de São Paulo que estão na fase laranja podem abrir durante os 7 dias da semana, mas devem funcionar apenas 4 horas por dia.