Carro capota após ser atingido por caminhonete em rodovia

Segundo a Polícia Rodoviária, a caminhonete atingiu o carro na rodovia e, com o impacto, o veículo atingido capotou em uma canaleta de água no acostamento. O carro ficou bastante destruído.

Ainda segundo a polícia, o motorista da caminhonete fugiu sem prestar socorro e as duas pessoas que estavam no carro tiveram apenas ferimentos leves. Elas foram levadas para a Santa Casa de Santa Cruz do Rio Pardo.