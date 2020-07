Covid-19 faz a primeira vítima fatal em Flórida Paulista, Alessandra Zafanelli

Faleceu na noite deste sábado (4), após batalha contra o Covid-19, a floridense Alessandra Zafanelli.

As informações sobre o óbito da floridense foram checadas pelo núcleo de jornalismo do jornal e site Folha Regional junto aos familiares de Alessandra e também após contato com a Secretaria Municipal de Saúde.

Alessandra estava em tratamento contra a doença, internada na Unidade de Terapia Intensiva da Santa Casa de Adamantina onde infelizmente não resistiu e acabou falecendo.

Ainda muito abatido, o empresário Evandro Cardoso, que é cunhado de Alessandra, falou com nossa reportagem e agradeceu todos os votos de pesar, conforto e a preocupação que a família está recebendo neste momento doloroso da perca da familiar.

UMA GUERREIRA

Alessandra ficou bastante conhecida, após ser a única sobrevivente de um trágico acidente ocorrido em dezembro de 2018 na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294) em Adamantina, onde faleceram o esposo Reginaldo Oquiali e o padre Manoel Cirino.

Ela travava diariamente uma batalha a favor da vida e lamentavelmente foi acometida pela Covid-19, tendo diagnostico positivo da doença em que estava em tratamento.



SECRETARIA DE SAÚDE ALERTA

Também em contato com a Secretaria de Saúde de Flórida Paulista, a reportagem obteve a informação de que a doença avança sobre a cidade, com vários casos confirmados e também suspeitos da Covid-19.

O pedido é para que os floridenses sigam corretamente as regras que impõe o isolamento social, adoção de medidas de combate ao coronavírus e que evitem ao máximo aglomerações, festas e outras ocasiões em que se reúna um grande número de pessoas.

LUTO OFICIAL NO MUNICÍPIO

Em ligação telefônica ao jornal e site Folha Regional momentos antes da postagem desta reportagem, o prefeito de Flórida Paulista, Wilson Fróio Júnior lamentou a perda da floridense, destacou seu profissionalismo ao longo dos vários anos de dedicação à enfermagem no município e no cuidado com a população atendida e ainda informou que decretará luto oficial pelo período de três dias.

O Grupo Folha Regional – Jornal Site e TV, se solidariza com os familiares de Alessandra Zafanelli por este momento difícil, em especial com o empresário Gilberto Zafanelli que há mais de 50 anos mantém suas atividades no ramo funerário na cidade.