Acidente deixa três mortos e sete feridos

Um acidente que envolveu dez carros e um caminhão, na manhã de hoje, na avenida Jacu Pêssego, próximo ao Rodoanel, em Mauá, na Grande São Paulo, terminou com três mortos no local e outras sete pessoas feridas.

O Corpo de Bombeiros informou que morreram no local duas mulheres e um homem. A identificação das vítimas não foi informada. De acordo com a PM (Polícia Militar), entre os sete feridos, um homem e uma mulher foram levados pelo Corpo de Bombeiros ao pronto-socorro do Hospital Nardini e uma terceira mulher para o hospital de Santo André.

O quarto ferido foi socorrido pelo Samu, que não especificou para onde foi levado. A quinta vítima do acidente foi socorrida por populares e a PM também não tinha a informação do local onde foi levada.

Segundo o Corpo de Bombeiros, outras duas pessoas que tiveram ferimentos leves recusaram atendimento médico. Sete viaturas dos bombeiros foram para o local. Segundo a PM, o caso será registrado no 1º DP (Distrito Policial) de Mauá. A Polícia Civil tentará esclarecer o que aconteceu.