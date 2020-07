FLÓRIDA: Prefeito anuncia verba de R$ 300 mil destinada por deputado para pavimentação

O prefeito Wilson Fróio Junior informou a reportagem do site e jornal Folha Regional a liberação de uma verba no valor de R$ 300 mil para a execução de pavimentação asfáltica na cidade. A verba foi viabilizada pelo deputado federal Gilberto Nascimento e contou com a intermediação do deputado estadual Ed Thomas.

A verba foi solicitada pelo Fróio e pelo vereador Sidnei Gazola em audiência na capital paulista no final do mês de outubro do ano passado e que contou com a presença do assessor parlamentar Claudemir Cobo.

Fróio informou que a verba já foi autorizada pelo Governo Federal através da Caixa Econômica Federal, sendo que agora a Prefeitura Municipal deverá apresentar o projeto técnico com as ruas que serão beneficiadas para então fazer a licitação para a contratação de empresa para a execução da obra.

O prefeito Fróio e o vereador Nei Gazola agradeceram o deputado federal Gilberto Nascimento e o deputado estadual Ed Thomas por mais esta conquista para a população floridense.