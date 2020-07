Osvaldo Cruz registra a primeira morte por Covid-19

A prefeitura de Osvaldo Cruz, através da Assessoria de Imprensa, divulgou na tarde desta segunda-feira (06), um novo Boletim Epidemiológico com dados do novo Coronavírus (Covid-19) no município.

Neste novo boletim é confirmado o primeiro óbito por Covid-19 para Osvaldo Cruz e, além da morte, os casos positivos saltaram de 12 na última sexta-feira (03), para 22 nesta segunda-feira (06). Um aumento de 10 casos positivos em três dias. Dos 22 infectados, 16 já se recuperaram da doença.

O boletim mostra ainda que 12 pessoas aguardam resultados de exames e outras 20 são monitoradas para a doença no município.

A Assessoria de Imprensa da prefeitura informou que além desses dados, entre os pacientes contaminados e não curados há um paciente internado em U.T.I. Os demais pacientes não guardam gravidade de casos.

Vale ressaltar que o perfil dos infectados não foi informado pela prefeitura.

Mortes de pessoas de Osvaldo Cruz que não residiam mais no município

Duas pessoas, nascidas em Osvaldo Cruz, mas que moravam em outras cidades morrem vítimas do novo coronavírus (Covid-19). Ambas foram enterradas no cemitério Municipal de Osvaldo Cruz.

O primeiro caso, Jaime Teixeira, residia na cidade de Cascavel/PR, local onde contraiu o vírus e acabou falecendo. O sepultamento aconteceu na sexta-feira (03).

Já na manhã deste domingo (05), foi enterrado no cemitério de Osvaldo Cruz, Marcio Fernadez Garcia, conhecido popularmente como “Porquinho”, que residia na cidade de Três Lagoas/MS.

Nos dois casos não houve velório, como mandam as orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS).